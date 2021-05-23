Son dakika haber | Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haber | Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, M. Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde, tadilat sırasında, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, binayı tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen hastane personeli ve hastalardan 15 kişiye, diğer servislerde müdahale edildi.

Son dakika haber | Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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