Son dakika haberi: Erciyes'te konaklayan kayakseverler, kısıtlama nedeniyle boş kalan pistlerin keyfini çıkardı

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin hafta sonlarından birini geçiriyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin hafta sonlarından birini geçiriyor.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan gelen yabancı turistler ile yerli turistleri ağırlayan Erciyes'te, bu hafta sonu pistler büyük oranda boş kaldı.

Otellerde konaklayan tatilciler, boş pistlerde kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkardı.

Mersin'in Silifke ilçesinden ailesiyle kayak merkezine gelen Ali Işık, AA muhabirine, hafta sonu tatilinde kayak yapmak için Erciyes'i seçtiklerini söyledi.

Daha önce Kayseri'de yaşadıkları için Erciyes'i bildiğini anlatan Işık, "Geçmişe göre çok güzel. 10 sene önce gelirdim, o zamanlar çok bakirdi, şu an modern bir yer olmuş. Kovid-19 önlemleri gayet güzel alınıyor. Zaten çok yoğunluk yok. Otelde kalıyoruz, orada da tedbirlere uyuluyor. Her şey çok güzel, herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

Burak Doymaz ise fırsat buldukça Erciyes'e geldiğini belirtti.

Birçok yerde kaydığını ancak Erciyes'in pistleri, yapısı, şehre mesafesiyle çok iyi olduğunu vurgulayan Doymaz, "Çok fazla pist alternatifi var. Yoğunluk olsa bile profesyonel kayakçılar, diğer pistleri tercih edebiliyor. Tüm pistlerin birbirlerine geçişleri kısa. Pistlerin yapısı hem snowboard hem de kayak yapmaya çok uygun." dedi.

Öte yandan, Erciyes'e çıkan yollarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, kayak merkezine gitmek isteyen tüm araçları durdurarak belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya