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Son dakika haberi: Erciyes'te insan seli

Son dakika haberi: Erciyes'te insan seli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Erciyes'e akın etti.

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Erciyes'e akın etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Uzun pistleri ile kayakseverlerin uğrak mekanı olan Erciyes'e hafta sonunda yerli ve yabancı turistler akın etti. Pistlerde yaşanan havadan görüntülenirken, turistlerin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Pistlerde gönüllerince eğlenen vatandaşlarda, Erciyes'i çok beğendiklerini ve fırsat buldukça geldiklerini dile getirdi. - KAYSERİ

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Edinilen son dakika haberine göre Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Erciyes'e akın etti.

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