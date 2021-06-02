Son dakika haberi... Erciş'te uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Erciş'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... - Erciş'te uyuşturucu operasyonu Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Erciş'te uyuşturucu operasyonu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erciş ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 5 Mart 2021 tarihinde çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında ara yakalamalarda toplam 150 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilmiş, toplam 24 şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan adli işlem yapılmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı KOM, JASAT ve istihbarat ekiplerince uyuşturucu madde köpek unsurlarıyla birlikte 2 Haziran 2021 günü saat 07.00'dan itibaren Erciş ilçesinde 6, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalarda; 300 gram toz esrar, 523 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu hap, 29 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kartuş, 1 adet muşta ve 7 adet cep telefonu ele geçirilmiş; E.M., İ.A., T.T., F.K., E.K. ve E.Ö. isimli 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Son dakika haberi... Erciş'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi... Erciş'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi... Erciş'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi... Erciş'te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Bergen Seda Sayan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Enes Ünal Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Erciş'te uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:07:01. #1.14#

title