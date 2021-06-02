Son dakika haberi... Erciş'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... - Erciş'te uyuşturucu operasyonu Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Erciş'te uyuşturucu operasyonu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erciş ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 5 Mart 2021 tarihinde çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında ara yakalamalarda toplam 150 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilmiş, toplam 24 şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan adli işlem yapılmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı KOM, JASAT ve istihbarat ekiplerince uyuşturucu madde köpek unsurlarıyla birlikte 2 Haziran 2021 günü saat 07.00'dan itibaren Erciş ilçesinde 6, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalarda; 300 gram toz esrar, 523 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu hap, 29 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kartuş, 1 adet muşta ve 7 adet cep telefonu ele geçirilmiş; E.M., İ.A., T.T., F.K., E.K. ve E.Ö. isimli 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan