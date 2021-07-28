Son dakika haberi! Erciş'te şehit ağabeyinden Akşener'e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu
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Son dakika haberi! Erciş'te şehit ağabeyinden Akşener'e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu

Son dakika haberi! Erciş'te şehit ağabeyinden Akşener'e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş ve Çaldıran ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş  ve Çaldıran ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Erciş ilçe merkezinde 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Akşener'e "15 Temmuz'dan önce 'başbakan olacağım' dediniz. Bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş'e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız" dedi. Akşener, şehit ağabeyine kendisinin böyle bir sözü olmadığını söyledi.

Devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etmek üzere dün Bitlis'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geceyi burada geçirdikten sonra sabah saatlerinde kara yoluyla Van'ın Erciş ilçesine geçti. Akşener, ilçenin Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederken karşısına FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen çıktı. Hamuryen Akşener'e "Meral Hanım, 15 Temmuz'dan önce 'başbakan olacağım' dediniz, bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş'e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız" dedi.

Bunun üzerine Akşener de, "15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok, Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin. Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

Akşener, yaşanan bu olaydan sonra Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı gezmeyi sürdürdü. İş yerlerine girip selam veren, sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, zaman zaman da alışveriş yaptı. Akşener, buradaki ziyaretlerin ardından beraberindekilerle birlikte Çaldıran ilçesine geçti. Burada da esnafı ziyaret edip sorunlarını dinleyen Akşener daha sonra ise Van kent merkezine gitmek üzere yola çıktı. 


Son dakika haberi! Erciş'te şehit ağabeyinden Akşener'e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu
Son dakika haberi! Erciş'te şehit ağabeyinden Akşener'e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu
Son dakika haberi! Erciş'te şehit ağabeyinden Akşener'e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu
Son dakika haberi! Erciş'te şehit ağabeyinden Akşener'e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu
Son dakika haberi! Erciş'te şehit ağabeyinden Akşener'e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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