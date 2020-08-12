Son dakika haberi: Erciş'te Kovid-19 denetimleri Son dakika güncel haberi... Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ilçedeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlarda denetlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ilçedeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlarda denetlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da katıldığı denetimlerde vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konularında uyarıldı.Denetimlerde, vatandaşlara koronavirüsten korunma yöntemlerinin anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA