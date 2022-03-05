Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu - Haberler

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Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

AA - Güncel
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Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Irak genelinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle Erbil'de 20 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere gittiği belirtildi.

Irak genelinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle Erbil'de 20 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere gittiği belirtildi.

Başkent Bağdat başta olmak üzere Anbar, Necef, Kerbela ve Kerkük'ün yanı sıra Erbil'de de toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Toz fırtınası şehirleri çamura bularken, trafikte de görüş mesafesinin daraldığı görüldü.

Önceki gün ve düne göre etkisi azalan toz fırtınasından korunmak için insanların bir kısmının da maske taktığı dikkati çekti.

Erbil İl Sağlık Merkezi Müdürü Saaman Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toz bulutundan dolayı bazı vatandaşların nefes problemi nedeniyle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Saaman, "Şu ana kadar 20 vatandaş acil servislere geldi. Nefes darlığı nedeniyle hastanelere gelen vatandaşlara gerekli müdahale yapıldıktan sonra taburcu edildiler." diye konuştu.

Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Toz fırtınası sonrası 20 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu

AA - Güncel

Bağdat, Kerkük, Erbil, Irak, Güncel, Haberler

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