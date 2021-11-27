Son dakika haber! Erbil'de hükümet binasına baskın girişimi: 1 ölü

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ( Ikby ) başkenti Erbil'deki Dış İlişkiler Dairesi binasını basmaya çalışan 1 kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Dış İlişkiler Dairesi binası silahlı 1 kişi tarafından basılmaya çalışıldı. Binayı koruyan güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya giren saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Saldırganın kimliği açıklanmazken, saldırı hakkında soruşturma başlatıldı. Saldırının bir grup tarafından mı yoksa bireysel bir eylem mi olduğu henüz bilinmiyor. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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