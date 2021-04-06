Son dakika haberi... Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."
Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin