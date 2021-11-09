Erbaş: Din üzerinden terör oluşturulmaması için çalışma yapmalıyız

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bütün insanları kucaklayacak bir adalet ve merhamet duygusunu kökleştirmek, inançların istismar edilmesini engellemek ve özellikle din üzerinden terör ve anarşi oluşturulmasının önüne geçmek için ciddi çalışmalar yapmalıyız" dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından, 'Bağımsızlıklarının 30'uncu yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu' Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve davetliler katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, genç kuşakların eğitimi ve geleceğe hazırlanmasının hayati öneme haiz olduğunu söyleyerek, "Genç kuşakları istismar etmeye çalışacak pek çok güç olduğu açıktır. Bu genç kuşakları gören, gözeten, onları dinleyip onlara sahip çıkan, beklentilerini karşılayan bir yaklaşım Türk Cumhuriyetlerinin iç istikraları açısından da, dünyamız için de fevkalade önemlidir. Önümüzdeki günlerde Türk dünyasının en önemli ülkeleriyle yükseköğretimde fevkalade önemli bazı kurumsal anlaşmalar, mutabakat zaptları imzalayacağız. Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kültürel entelektüel ilişkilerin yükseköğretim üzerinden ilmi çalışmalar, öğretim elemanı, öğrenci hareketliliği üzerinden giderek arttırılacağını da bu vesileyle ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.