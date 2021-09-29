Erbakan: 'Van, Milli Görüş'ün kalesi olacaktır' - Haberler
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Erbakan: "Van, Milli Görüş'ün kalesi olacaktır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'ın Milli Görüş'ün kalesi olacağını söyledi.

VAN (İHA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'ın Milli Görüş'ün kalesi olacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Van'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada konuşan Erbakan, "Bu zamana kadar bölgemizde emperyalistlerin oyunlarını nasıl bozduysak, önümüzdeki dönemde de yine bölge insanımızın şuuruyla, ferasetiyle, kardeşlik ruhuyla oyunları bozacağız. Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı; Büyük İsrail'in değil İslam Birliği'nin, yeniden büyük Türkiye'nin vilayetleri olarak kalacaklardır" dedi.

Bölgenin bin yıldır kardeşliğin ve huzurun merkezi olduğunu söyleyen Erbakan, "Bölge halkları bin seneden beri kardeşliğin, huzur ve barışın sembolü oldular. Tabii kardeşlik sadece lafla olmaz. Bölge insanının yeteri kadar iş imkanı var mı? Onlar için paylaşımda adaleti ne kadar tesis ediyorsun? Gelir dağılımında adaleti ne kadar tesis edebiliyorsun? Türkiye'nin bir bölgesine üvey evlat gibi davranıp diğer bölgelerine öz evlat muamelesi mi yapıyorsun? Bütün milletimiz şahittir ki Erbakan Hocamız bütün mücadelesi boyunca Bitlis ve Konya'yı birbirinden ayırt etmedi. Irkçılığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşı bütün gücüyle karşı çıktı. Doğusuyla batısıyla tüm milletimizin birliği, beraberliği ve aynı zamanda maddi manevi kalkınması için çalıştı. Erbakan Hocamız bölge insanının haklarını korumak için Bingöl'de yaptığı tarihi konuşma neticesinde hapis cezasına çarptırıldı, siyasi yasağa maruz kaldı. Bölge insanının batıdaki insanlarla aynı haklara sahip olması için bedel ödedi" diye konuştu.

"Yeniden Refah Partisi olarak biz de Erbakan Hocamızın 1969'da yola çıkarken ortaya koyduğu istikamet üzerinde yürüyor, aynı dava uğrunda aynı aşkla ve heyecanla yola devam ediyoruz" diyen Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de Yeniden Refah Partisi olarak tıpkı Erbakan Hocamız gibi bölge insanını hangi mezhepten, hangi ırktan olursa olsun kucaklamaya geldik. Müslüman olsun olmasın tüm insanlığın saadeti, selameti ve kurtuluşu için çalışan Milli Görüş ruhu bu demektir. Bu zamana kadar bölge insanı dış güçlerin, emperyalistlerin oyunlarını nasıl bozduysa, önümüzdeki dönemde de yine bölge insanı şuuruyla, ferasetiyle, kardeşlik ruhuyla oyunları bozacaktır. Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı Büyük İsrail'in değil İslam Birliği'nin, yeniden büyük Türkiye'nin vilayetleri olarak kalacaktır. Malazgirt'te beraber omuz omuza mücadele edip şehit düştüysek, Kudüs'ün fethi için Selahattin Eyyübi'nin ordusunda savaşıp şehit düştüysek, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda asırlar boyunca birlikte omuz omuza mücadele ettiysek; Türk, Kürt, Arap, Çerkez 84 milyon olarak bir duvarın tuğlaları gibi birlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Van nasıl Milli Görüş'ün kalesi olduysa, Erbakan Hocamızı bağrına bastıysa, Yeniden Refah'ı bağrına basan Van yine Milli Görüş'ün kalesi olacaktır" şeklinde konuştu.

(Yunus Tuğrul/İHA)

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