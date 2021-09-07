Son dakika haberi! Erasmus projesinde bir araya gelen gençler uçurtmalarla Manyas Kuş Gölü'nün geleceğine dikkati çekti
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Son dakika haberi! Erasmus projesinde bir araya gelen gençler uçurtmalarla Manyas Kuş Gölü'nün geleceğine dikkati çekti

Son dakika haberi! Erasmus projesinde bir araya gelen gençler uçurtmalarla Manyas Kuş Gölü'nün geleceğine dikkati çekti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus+ Programı kapsamında 6 ülkeden 36 genç, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Manyas Kuş Gölü özelinde göllerin ve ekosistemin korunması adına faaliyet yürüttü.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus+ Programı kapsamında 6 ülkeden 36 genç, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Manyas Kuş Gölü özelinde göllerin ve ekosistemin korunması adına faaliyet yürüttü.

Gençler, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda hazırladıkları uçurtmaları göl kenarında bulunan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan Bereketli Mahallesi'nde uçurdu.

Projenin yasal temsilcisi Oğuz Kesici, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımcılarla gölün geleceğine dikkati çekmek istediklerini bildirdi.

Günlük çalışmalarda öncelikli olarak ekosistemle, göllerle ilgili sorunları ele aldıklarını belirten Kesici, şunları kaydetti:

"Manyas Gölü'nde, Erdek sahilinde temizlik etkinliği yaptık. Bu etkinlikleri yaparken de ekosistemin korunması için neler yapabiliriz, bireysel olarak alabileceğimiz önlemler nelerdir, bunları konuştuk. Bunu sağlamak adına ekolojik bir sabun atölyesi kurduk, sabun hazırladık. Bugün de çevre dostu malzemeden hazırladığımız uçurtmaları göl kenarında uçurduk. İnanıyoruz ki halen dünyamızı kurtarmak için geç değil ve üstümüze düşeni yapmaya bir an önce başlamalıyız. Bu konularda hazırlayacağımız videoyu onlarla da paylaşarak, uluslararası anlamda bir farkındalık yaratmış olacağız."

Türkiye'nin yanı sıra Estonya, Fransa, Makedonya, Polonya ve İspanya'dan gençlerin yer aldığı projenin 1 Eylül'de başlayan çalışmaları, 8 Eylül'de tamamlanacak. Proje, "Lake Protectors of Anatolia" (Anadolu'daki Göllerin Koruyucuları) adlı gençlik grubunun öncülüğünde, söz konusu ülkelerden doğanın korunması konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında sürdürülüyor.

Son dakika haberi! Erasmus projesinde bir araya gelen gençler uçurtmalarla Manyas Kuş Gölü'nün geleceğine dikkati çekti
Son dakika haberi! Erasmus projesinde bir araya gelen gençler uçurtmalarla Manyas Kuş Gölü'nün geleceğine dikkati çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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