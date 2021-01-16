Son dakika haberi... EPGİS'ten "silici" operasyonuna tam destek
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Son dakika haberi... EPGİS'ten "silici" operasyonuna tam destek

16.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:46
Son dakika haberi... EPGİS'ten

Gelen son dakika haberine göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt üzerinden vergi kaçırdığı gerekçesiyle 50 ildeki 220 şüphelinin göz altına alındığı "silici" operasyonuna ilişkin, "Akaryakıt sektöründe fatura kaynaklı kaçakçılık en çok bu sektöre zarar vermiş, bu...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt üzerinden vergi kaçırdığı gerekçesiyle 50 ildeki 220 şüphelinin göz altına alındığı "silici" operasyonuna ilişkin, "Akaryakıt sektöründe fatura kaynaklı kaçakçılık en çok bu sektöre zarar vermiş, bu yola tevessül edenlerin oluşturduğu haksız fiyat rekabeti, vergisini veren basiretli akaryakıt bayilerini zor duruma düşürmüştür. Sendika olarak bu operasyona tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

EPGİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda fiziki akaryakıt kaçakçılığının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) önlemleriyle sıfırlandığı belirtildi.

Fatura kaynaklı kaçakçılığın yükselişe geçtiği belirtilen açıklamada, EPGİS olarak bu tür faaliyetleri sonlandıracak mekanizmanın tasarlanarak kamuya sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, son yıllarda bu şekilde kaçırılan verginin hızla arttığını belirterek, "silici" operasyonunun en çok haksız rekabetle boğuşan basiretli akaryakıt bayilerini sevindirdiğini ifade etti.

Aktaş, kaçakçılığın haksız rekabete neden olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Fatura kaynaklı vergi kaçırarak ticari kar elde eden bayiler, bu karı akaryakıt satış fiyatlarını rekabeti bozacak şekilde düşürmede kullandılar. Hali hazırda EPDK tarafından sıkı şekilde belirlenmiş dağıtım şirketi ve bayi kar marjlarını zorlayarak indirim yapan bayiler sıfır kara indiklerinde bile bu haksız rekabet ile mücadele edemediler. Bu nedenle vergisini veren bayilerin kapanarak ticaretten çekildiğini gördük."

Öte yandan devletin vergi kaybının ise yıllara sari üstel olarak arttığını ifade eden Aktaş, "Devletin bu nedenle vergi kaybı, 2017'de 4,7 milyar lira, 2018'de 17,5 milyar lira, 2019'da 22 milyar lira, 2020'de ise 27 milyar liraya çıktı. Artık müdahale zorunlu hale gelmişti." değerlendirmesinde bulundu.???????

Bataklığı kurutalım önerisi

Aktaş, EPGİS olarak operasyonda emeği geçen tüm yetkilileri kutladıklarını belirterek, "Artık sektör olarak beklentimiz bataklığın kurutulması, yani bu türdeki kaçakçılığın, getirilecek mali düzenlemelerle yapılamaz hale getirilmesidir. Bu bataklığı tamamen kurutmanın kesin yolu ise sendika olarak geliştirdiğimiz ve sektörde de karşılık bulan, akaryakıttaki yüzde 18'lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV'ye eklenerek, akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e çekilmesidir." ifadelerini kullandı.

Bu metoda ek olarak Aktaş, akaryakıt dağıtım şirketi kurmanın zorlaştırılması, mali suça mali ceza verilmesi ve istasyonlardaki işlemlerin anlık olarak Maliye'ye aktarılmasını önerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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