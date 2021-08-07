Son dakika haberi | EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika haberi | EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi | EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerden söz konusu sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı iznini almak zorunda olacak.

Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyari olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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Son dakika haberi | EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler Ekonomi
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