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Son dakika haberi | EPDK kararları

Son dakika haberi | EPDK kararları
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Elektrikte güvence bedelinde sanayi ve ticaret aboneleri için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için ise 45,6 lira olarak belirlendi.

Elektrikte güvence bedelinde sanayi ve ticaret aboneleri için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için ise 45,6 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi.

Buna göre, güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 lira oldu.

Ayrıca, Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve reaktif sayaç bedeli 33,7 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve reaktif sayaç bedeli ise 42,7 lira oldu.

EPDK'nin kurul kararına göre görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi bırakma bedeli ise alçak ve orta gerilim için 72 kuruş, ikinci bildirim bırakma bedeli 1,44 lira olarak belirlendi.

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AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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