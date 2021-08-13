Son dakika haberi: EPDK kararı
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Son dakika haberi: EPDK kararı

Son dakika haberi: EPDK kararı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da değişikliğe gidildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da değişikliğe gidildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurul tarafından Bakanlık görüşü alınarak ihtiyaç görülen giriş noktaları için birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde kapasite ürünü ihdas edilebilecek.

Bu durumda ilgili giriş noktaları için söz konusu usul ve esaslarda belirlenen ilan süreleri, başvuru takvimi, kapasite oran ve dağılımları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından ayrıca belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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