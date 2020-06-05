Son dakika haberi: Enis Berberoğlu gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Enis Berberoğlu gözaltına alındı

Son dakika habere göre TBMM'de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Son dakika haberi: Enis Berberoğlu gözaltına alındı
05.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:59

TBMM'de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Berberoğlu, gözaltına alındıktan sonra gece saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. Berberoğlu'nun ilerleyen saatlerde İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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