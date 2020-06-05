Son dakika haberi: Enis Berberoğlu gözaltına alındı
Son dakika habere göre TBMM'de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
05.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:59
TBMM'de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Berberoğlu, gözaltına alındıktan sonra gece saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. Berberoğlu'nun ilerleyen saatlerde İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması bekleniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA