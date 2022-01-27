Son dakika haberi | Engelli Sporları ve Fiziksel Aktiviteleri Tanıtım Festivali yapıldı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da engelli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla "Engelli Sporları ve Fiziksel Aktiviteleri Tanıtım Festivali" düzenlendi.

Çukurova Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında, Merkez Park'ta 9 farklı spor etkinlik standı kuruldu.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca İnce, yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının engelli sporlarını tanıtmak olduğunu belirterek, Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek engelli sporcularının yetişmesine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Öte yandan stantlarda spor branşları hakkında bilgilendirme yapılarak katılımcılara broşür dağıtıldı.