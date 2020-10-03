Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

03.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:33
Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

BURDUR'da engelli kızıyla birlikte yaşayan Hatice Akman (79) evinde ölü bulundu.

BURDUR'da engelli kızıyla birlikte yaşayan Hatice Akman (79) evinde ölü bulundu.

Burdur merkez Emek Mahallesi Farabi sokaktaki evinde zihinsel engelli 58 yaşındaki kızı ile yaşayan Hatice Akman'a telefonla ulaşamayan oğlu, evine gelip kapıyı açınca, annesini salondaki divanda oturur vaziyette hareketsiz halde gördü. Çağrılan sağlık ekipleri Hatice Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Akman'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Akman'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Hatice Akman'ın zihinsel engelli kızı ise yakınlarına teslim edildi.


Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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