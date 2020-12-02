Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı
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Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı

02.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:51

Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı Şırnak'ta yaşayan yüzde 60 zihinsel engelli Mehmet Sanır'ın evliliğinden 4 çocuğu oldu Çocuklarına bakmakta zorlanan Sanır, bu süre içerisinde evde ve köy okulunda ders çalışarak engellilere yönelik yapılan EKPSS'ye girdi...

Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı

Şırnak'ta yaşayan yüzde 60 zihinsel engelli Mehmet Sanır'ın evliliğinden 4 çocuğu oldu

Çocuklarına bakmakta zorlanan Sanır, bu süre içerisinde evde ve köy okulunda ders çalışarak engellilere yönelik yapılan EKPSS'ye girdi

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Sınavda başarılı olan Sanır, ders çalıştığı köy okuluna memur olarak atandı

ŞIRNAK - Şırnak merkez Araköy'de yaşayan yüzde 60 zihinsel engelli Mehmet Sanır, hasta 4 çocuğuna bakabilmek için ev ve okulda ders çalışarak engellilere yönelik yapılan EKPSS'ye girdi. Sınavda başarı gösteren Sanır, yıllarca ders çalıştığı köy okuluna memur olarak atandı.

Şırnak merkez Araköy'de yaşayan yüzde 60 engelli Mehmet Sanır, hasta 4 çocuğuna bakabilmek için yıllarca evde ve köy okulunda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlandı. Girdiği sınavda başarılı olan Sanır, ders çalıştığı köy okuluna memur olarak atanarak, istenildiği takdirde nelerin başarılabileceğinin en güzel örneklerinden oldu.

Engelli olmanın sadece bir farklılık olduğunu belirten Sanır, ikinci evi olarak gördüğü okulunda işe başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sanır, "4 çocuğum var, Seyran astım hastası, Zelal ve Devran kalpleri delik. İbrahim de kalp ve epilepsi hastasıdır. Çocuklarımın tedavileri için sürekli, Diyarbakır, Ankara, Batman, Van gibi illerde hastaneye tedaviye gidiyoruz. Benim geçim durumum yoktu. 2002 yılından bu yana sürekli çalışarak sınavlara katılıyordum. Allah'ıma şükürler olsun EKPSS sınavında başarılı oldum. Beni en çok mutlu eden ise Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kendi köy okulum ve ders çalıştığım okula atanmam oldu. Burada göreve başladığım için çok mutluyum. Çok şükür şu an yerleştim ve artık durumum iyidir. Engelli olmak bir özür değil sadece farklılıktır" dedi.

Yüzde 60 engelli raporu olduğunu aktaran sanır, "İbrahim Halil Sanır iki sefer kalbinden ameliyat oldu. Epilepsi hastasıdır. Bende engelliyim. Yüzde 60 engelli raporum var. Benim ve çocuklarımın hayatı sürekli hastanelerde geçiyor. Buna da şükür ediyoruz. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Evimin durumu da iyi değil, kaç sefer duvarı yıkıldı kendi çabam ile gene duvarı ördüm. Yetkililer yardım ederse evimi de yapacağım" diye konuştu.

Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı
Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı
Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı
Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı
Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı
Engeli 'engel olmadı', ders çalıştığı okula memur olarak atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

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