Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız"
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Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız"

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız'
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınında, petrol ve doğal gaz çalışmaları, yenilenebilir enerji ve vadeli elektrik piyasası konularında değerlendirmelerde bulunacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınında, petrol ve doğal gaz çalışmaları, yenilenebilir enerji ve vadeli elektrik piyasası konularında değerlendirmelerde bulunacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından, 24 Mayıs'ta saat 12.00'de katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımız... Sakarya Gaz Sahası'ndaki son gelişmeler... Yenilenebilir enerji, YEKA yarışmalarımız... Vadeli Elektrik Piyasası..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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