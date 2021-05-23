Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız"

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınında, petrol ve doğal gaz çalışmaları, yenilenebilir enerji ve vadeli elektrik piyasası konularında değerlendirmelerde bulunacağını bildirdi.