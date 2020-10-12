Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız....

Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz.