Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız....
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Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız....

12.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:14
Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 15:16:04. #1.15#
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