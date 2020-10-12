Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız....
12.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:14
Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar." - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı