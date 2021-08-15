Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi.

Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi.
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi. Elektrik veremediğimiz ev sayısı 8 bin 843."

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Erdoğan Yüksek Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Burcu Esmersoy Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Muslera Burak Yılmaz Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 00:13:43. #1.14#

title