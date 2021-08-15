Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi.

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi. Elektrik veremediğimiz ev sayısı 8 bin 843."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor