Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020'de enerji verimliliğine toplamda 635 milyon Dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız...
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Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020'de enerji verimliliğine toplamda 635 milyon Dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '2020'de enerji verimliliğine toplamda 635 milyon Dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız...

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020'de enerji verimliliğine toplamda 635 milyon Dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarrufuyla, 158 milyon dolara denk parasal tasarruf sağladık.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020'de enerji verimliliğine toplamda 635 milyon Dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarrufuyla, 158 milyon dolara denk parasal tasarruf sağladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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