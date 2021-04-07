Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020'de enerji verimliliğine toplamda 635 milyon Dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız...

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020'de enerji verimliliğine toplamda 635 milyon Dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarrufuyla, 158 milyon dolara denk parasal tasarruf sağladık.