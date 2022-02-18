Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha... - Haberler
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Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suiistimal ettiler. Konuşanların ya bilgisizliğinden ya da bilgi gizlemesiyle ilgili bir şey. Burada sanki başkalarına kaynak aktarılıyormuş gibi bir yorum yapıldı. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

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