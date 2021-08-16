Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının...
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Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının...

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz." - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ASELSAN, Konya'da üretime başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
ASELSAN, Konya'da üretime başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
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Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının... - Haberler Ekonomi
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