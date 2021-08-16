Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının...

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz.