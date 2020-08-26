Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an... Son dakika ekonomi haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette." Kaynak: AA