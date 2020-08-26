Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an...
Son dakika ekonomi haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette.
26.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:16
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette."
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Kaynak: AA