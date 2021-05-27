Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yarın Aydın'da
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Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yarın Aydın'da

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yarın Aydın'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelecek.

Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret edecek. Valilik ziyaretinin ardından Aydın Ticaret Odası'daki "Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak olan Bakan Dönmez, sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Bakan Dönmez, son olarak Aydın'daki bir jeotermal ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Denizli'ye geçecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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