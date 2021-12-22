Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika dünya haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Dönmez, "Azerbaycan'ın milli lideri merhum Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ettik. Ardından Bakü'deki Türk Şehitliği'nde canlarını feda eden kahraman vatan evlatlarının aziz ruhlarına dualar edip, şehitlerimizi minnetle ve saygıyla yad ettik" dedi.


Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

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