Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Dönmez, "Azerbaycan'ın milli lideri merhum Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ettik. Ardından Bakü'deki Türk Şehitliği'nde canlarını feda eden kahraman vatan evlatlarının aziz ruhlarına dualar edip, şehitlerimizi minnetle ve saygıyla yad ettik" dedi.