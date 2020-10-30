Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İzmir'e gidiyor
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Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İzmir'e gidiyor

30.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:28
Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İzmir'e gidiyor

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket ediyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dönmez bölgedeki enerji altyapılarında incelemelerde bulunacak.

Depremden sonra elektrik ve doğal gaz hatları ile enerji arzında oluşabilecek sıkıntıları yerinde değerlendirecek Bakan Dönmez, depremden etkilenen vatandaşlarla görüşerek sahadaki çalışmaları takip edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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