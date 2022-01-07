Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 m3 gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor. BİOTEM, 1 ila 3 büyükbaş hayvan atığından ürettiği gazla, bir hanenin 3 öğün yemeğini pişirebilecek kapasiteye sahip." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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