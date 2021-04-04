Son dakika haberi: Endonezya'nın Sudan Büyükelçisi Rossalis Adenan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Endonezya'nın Sudan Büyükelçisi Rossalis Adenan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Endonezya'nın Sudan Büyükelçisi Rossalis Adenan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Endonezya'nın Hartum Büyükelçisi Rossalis Adenan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Hartum Büyükelçisi Rossalis Adenan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan-Endonezya ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine katkı sunan Büyükelçi Adenan'ın vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan'daki en yakın arkadaşlarımdan, kardeşim, Endonezya Büyükelçisi Rossalis Adenan vefat etti. Türkiye'de de büyükelçilik yapmış, birçok şehri gezmiş, her görüştüğümüzde anılarından bahseden Türkiye sevdalısı biriydi. Çok acı. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Adenan, başkent Hartum'daki özel bir hastanede bir süredir Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Serenay Sarıkaya Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Endonezya'nın Sudan Büyükelçisi Rossalis Adenan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 16:04:13. #1.15#
title