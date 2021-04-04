Son dakika haberi: Endonezya'nın Sudan Büyükelçisi Rossalis Adenan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Endonezya'nın Hartum Büyükelçisi Rossalis Adenan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Hartum Büyükelçisi Rossalis Adenan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan-Endonezya ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine katkı sunan Büyükelçi Adenan'ın vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan'daki en yakın arkadaşlarımdan, kardeşim, Endonezya Büyükelçisi Rossalis Adenan vefat etti. Türkiye'de de büyükelçilik yapmış, birçok şehri gezmiş, her görüştüğümüzde anılarından bahseden Türkiye sevdalısı biriydi. Çok acı. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Adenan, başkent Hartum'daki özel bir hastanede bir süredir Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem