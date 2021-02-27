Son dakika haberi: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika haberi: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:42
Son dakika haberi: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Edinilen son dakika haberine göre KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 6 bin 208 artarak 1 milyon 329 bin 74'e çıktı.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artışla 35 bin 981'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 382 artışla 1 milyon 136 bin 54'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 298 bin 315'e yükseldi.

3 bin 320 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 270 bin 166, aktif vakalar ise 27 bin 28 oldu.

Son 24 saatte 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1021'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1214 artarak 432 bin 434'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 41 artışla 7 bin 880'e yükseldi.

Son bir günde 1436 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 440 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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