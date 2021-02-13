Son dakika haberi: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Gelen son dakika haberlerine göre KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 844 artarak 1 milyon 210 bin 703'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 280 artışla 32 bin 936'ya, iyileşenlerin sayısı 11 bin 919 artışla 1 milyon 16 bin 36'ya ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 499 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, ülkedeki toplam vaka sayısı 261 bin 805'e ulaştı.

Bugün 3 bin 515 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 209 bin 289, aktif vaka sayısı 51 bin 558 oldu.

Son 24 saatte salgından 5 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüse bağlı can kaybı sayısı 958'e çıktı.

Sağlık Bakanı Ethem Baba, bu ayın sonunda başlayacak Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişiyi aşılamayı planladıklarını açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1362 artarak 415 bin 294'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artışla 6 bin 945'e yükseldi.

Son bir günde 58 bin 26 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 545 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 693 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız