Son dakika haberi: Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: "Myanmar'da çözüm için İngiltere ASEAN ülkelerini destekleyecek"
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Son dakika haberi: Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: "Myanmar'da çözüm için İngiltere ASEAN ülkelerini destekleyecek"

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: 'Myanmar'da çözüm için İngiltere ASEAN ülkelerini destekleyecek'

Son dakika haberler: Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İngiltere'nin Myanmar'daki krizi çözme çabalarında Güneydoğu Asya ülkelerine destek vereceğini bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İngiltere'nin Myanmar'daki krizi çözme çabalarında Güneydoğu Asya ülkelerine destek vereceğini bildirdi.

Endonezya basınındaki habere göre Marsudi, başkent Cakarta'yı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Marsudi, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Myanmar'daki duruma çözüm bulunması için Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) çabalarına nasıl destek verecekleri konusunu ele aldıklarını söyledi.

İngiltere'nin Myanmar'daki krizi çözme çabalarında Güneydoğu Asya ülkelerine destek vereceğini ifade eden Marsudi, Myanmar halkının güvenliğine büyük önem verdiklerini kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, ABD, Avustralya ve Avrupa Birliği'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerinden endişe duyduklarıyla ilgili ifadelerini hatırlatarak, İngiltere'nin uluslararası deniz hukukunu koruma taahhüdünü tekrar dile getirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, martta yaptığı açıklamada askeri darbenin yapıldığı Myanmar'daki krize çözüm amaçlı ASEAN üyesi ülkelerin liderlerine "zirve" çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 581 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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