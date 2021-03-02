Son dakika haberi! Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberine göre Endonezya'nın kuzey Sumatra bölgesindeki Sinabung Yanardağında büyük bir patlama meydana gelirken, gökyüzü yoğun bir duman tabakası ile kaplandı.

Endonezya'nın kuzey Sumatra bölgesindeki Sinabung Yanardağında büyük bir patlama meydana gelirken, gökyüzü yoğun bir duman tabakası ile kaplandı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung Yanardağı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman yükseldiği ifade edildi. Yerel medya, patlama sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını aktardı. Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda, 2014 ve 2016'daki patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

- Endonezya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı