Son dakika haberi | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
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Son dakika haberi | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama Endonezya'da bulunan Balongan Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

JAKARTA - Endonezya'da bulunan Balongan Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Patlama sonrası rafineride yangın çıktı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, rafineri yakınında yaşayan halkın tahliye edilidiği bildirildi.

Rafinerininin Endonezya devleti kontrolündeki Pertamina şirketine ait olduğu biliniyor.

Yerel basında yer alan heberlerde, patlamanın kilometrelerce uzaktan duyulduğu ve bölgeye yakın olan evlerde camların kırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Son dakika haberi | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Son dakika haberi | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Son dakika haberi | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Son dakika haberi | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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