Son dakika haberi... Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü

Son dakika haberleri: Endonezya'nın Sumedang kenti yakınlarında öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Sumedang kenti yakınlarında öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Sumedang kenti yakınlarında geziden dönen öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün sürücüsü virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek vadiye uçtu. Ulaştırma Bakanlığı, gece saatlerinde meydana gelen feci kaza sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürdürülürken, otobüsün yola uygunluk belgesinin güncel olmadığına dair raporların bulunduğu belirtildi. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı