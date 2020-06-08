Son dakika haberi... Endonezya'da normalleşme adımları - Restoranlar yeniden açıldı
Son dakika habere göre Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan restoranlar hükümetin kısıtlamaları rahatlatma kararının ardından tekrar hizmete açıldı.
08.06.2020 22:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:31
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan restoranlar hükümetin kısıtlamaları rahatlatma kararının ardından tekrar hizmete açıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak restoranlarda yemek yedi.
Kaynak: AA