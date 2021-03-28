Son dakika haberi... Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı
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Son dakika haberi... Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

Bir son dakika haberine göre Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde bir kiliseyi hedef alan intihar saldırısında 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde bir kiliseyi hedef alan intihar saldırısında 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da yerel saatle 10.30'da Pazar ayini sırasında bir Katolik kilisesine yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlendi. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken intihar bombacısının ise öldüğü kaydedildi. Patlamanın etkisiyle kilisede hasar meydana geldi.

Kilise papazı Wilhelmus Tulak yaptığı açıklamada, saldırganın motosikletle kilisenin önüne geldiğini ancak güvenlik görevlileri tarafından içeri girmesinin engellendiğini, o sırada kendini patlattığını söyledi. - JAKARTA

Son dakika haberi... Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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