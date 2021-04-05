Endonezya'da kameranın başına geçen makak maymunu viral oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da kameranın başına geçen makak maymunu viral oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya'da vahşi yaşamı görüntülüyen Mogens Trolle'ı taklit eden makak maymunu kameranın başına geçti.

Endonezya'da vahşi yaşamı görüntülüyen Mogens Trolle'ı taklit eden makak maymunu kameranın başına geçti. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Endonezya'da vahşi yaşamı görüntülüyen Danimarkalı Mogens Trolle adlı fotoğrafçıya ait kamera çok nadir bir anı kayda aldı. Ormandaki makak maymunu vahşi yaşamın izini süren Mogens'a ait kameranın başına geçti. Trolle'nin kayıtta bıraktığı kamera tarafından çekilen görüntüde, maymunun tripod üzerindeki kameranın kadrajından baktığı ve kamerayı sağ ve sol yöne doğru hareket ettirdiği anlar görüldü. Görüntünün Tangkoko Nature Reserve'da kayda alındığı tahmin ediliyor. Sosyal medyaya düşen maymunun kameranın başına geçtiği anlar yoğun ilgi gördü.

Endonezya'da kameranın başına geçen makak maymunu viral oldu
Endonezya'da kameranın başına geçen makak maymunu viral oldu
Endonezya'da kameranın başına geçen makak maymunu viral oldu
Endonezya'da kameranın başına geçen makak maymunu viral oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Endonezya'da kameranın başına geçen makak maymunu viral oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:03:55. #1.16#
title