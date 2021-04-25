Son dakika haberi | Endonezya'da enkazı bulunan denizaltındaki 53 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Endonezya'da enkazı bulunan denizaltındaki 53 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Endonezya'da enkazı bulunan denizaltındaki 53 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, enkazına ulaşılan KRI Nanggala-402 denizaltısındaki 53 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, enkazına ulaşılan KRI Nanggala-402 denizaltısındaki 53 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali adasının 60 mil açıklarında kaybolan KRI Nanggala-402 denizaltısının enkazına ulaşıldı. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, denizaltındaki 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Tjahjanto basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güvenilir kanıtlara dayanarak KRI Nanggala 402'nin battığını ve tüm mürettebat üyelerinin hayatını kaybettiğini bildiriyoruz" dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono da denizaltının 3 parçaya ayrıldığını söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, "Bu trajedi, yalnızca 53 mürettebatın ailesini ve donanmayı değil tüm Endonezya halkını sarstı. Endonezya halkı olarak mürettebatın ailesine üzüntümüzü iletiyoruz" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılırken, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti. - BALİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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