Son dakika haberi: Endonezya'da 2005'teki bombalı saldırı sanığı ömür boyu hapis cezası aldı

Endonezya'da mahkeme, 2005 yılında 22 kişinin ölümüne neden olan Bombalı Saldırı sanığını ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Doğu Cakarta Bölge Mahkemesi, 43 yaşındaki Upik Lawanga'yı 28 Mayıs 2005'te Poso şehrindeki bir pazara düzenlenen ve 22 kişinin ölümüne, 91 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıya karışmaktan suçlu buldu.

Mahkeme, 16 yıldır güvenlik güçlerinden kaçmayı başaran Lawanga'yı söz konusu bombalı saldırıda kullanılan bombaları yapmak suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Lawanga ayrıca, 2004 yılında 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı minibüs saldırısı ve 2006'da 1 kadının öldürüldüğü saldırılardaki bombaları yapmakla da suçlandı.

Mahkeme Başkanı Yargıç Sutikna, Lawanga'nın "kurbanların ailelerinde derin yara, travma ve keder bırakan bir insanlık suçu" işlediğini ifade etti.

"Profesör" lakabıyla tanınan Upik Lawanga'nın, ABD'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği Cemaat İslamiye üyesi olduğu belirtiliyor.

Örgüt, 2002 yılında Bali'de çoğu turist 202 kişinin ölümüne neden olan bombalamalar ve Filipinler'deki birçok saldırının da sorumlusu olarak gösteriliyor.

Sulawesi eyaletine bağlı Poso şehrindeki Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki çatışmaların, 1998-2002 yılları arasında 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu ifade ediliyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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