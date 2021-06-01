Son dakika haberi: "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" Uygulama Planı toplantısı gerçekleştirildi
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Son dakika haberi: "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" Uygulama Planı toplantısı gerçekleştirildi

Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Uygulama Planı toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi Uygulama Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi Uygulama Planı toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve kampanyasının planlama, koordinasyon ve faaliyetlerin yerine getirilmesi, proje sürekliliğinin sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında Valilik salonunda toplantı düzenlendi.

Güler, toplantıda çocukların konumu itibariyle annesiyle daha iyi iletişim halinde olduğunu söyledi.

Uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesinde annenin rolünün büyük olduğunu belirten Güler, "Bu proje sadece Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının çalışması olmayacak. Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve basının da desteğini alarak farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Güler, projenin amacı ve hedefinin anneleri konuya yönelik eğitmek ve bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

Katılımcılar, projeye sunabilecekleri katkıları anlattı.

Proje kapsamında il merkezi ve ilçelerde annelere eğitimler verilecek.

İlçe kaymakamlarının çevrim içi katıldığı toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Uygulama Planı toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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