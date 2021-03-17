Son dakika haberi: "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar
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Son dakika haberi: "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar

17.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:54
Son dakika haberi:

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde uyuşturucu ile mücadele konusunda duyarlılığı arttırmak, toplumsal sorumluluk bilinciyle daha etkin ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar. Ekipler Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinde "Narko", "Nokta" faaliyetinde toplamda 734 kişiyi bilgilendirdiler. İlçe merkezinde 112 kişiye broşür dağıtımı yapılarak bilgilendirme yapan ekipler, ardından Bilecik kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde 675 kişiye bilgilendirerek, broşür dağıtan ekipler, bayanlara da karanfil taktım etti.

Son olarak Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün katılımıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" temasıyla Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Bilecik Devlet Hastanesinde görevli anne veya anne adayı 45 kişiye Narkorehber eğitimi verildi.

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küresel bir problem olarak insanlığı tehdit eden, hem bir sağlık hem de ciddi bir güvenlik sorunu olan uyuşturucu ile mücadelede önleyici ve eğitici çalışmalara toplum bireylerinin uyuşturucu ile tanışmaması ve uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi. - BİLECİK

Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar
Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar
Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar
Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında halkı bilinçlendiriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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