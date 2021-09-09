Son dakika haberi: "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kadın memurlara anlatıldı
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Son dakika haberi: "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kadın memurlara anlatıldı

Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kadın memurlara anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Yalova'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele faaliyetleri sürüyor.

Yalova'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele faaliyetleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadelede toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde görevli kadın personellere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatılırken, Narkorehber Eğitim Modülleri hedefleri doğrultusunda hazırlanan İçişleri Bakanlığı tanıtım videosu, "Uyuma" ve" İki Ekmek" isimli farkındalık videoları gösterildi. Eğitim programları bittikten sonra katılanlara broşür verildi. Seminere 185 kamu personeli katıldı. - YALOVA

Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kadın memurlara anlatıldı
Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kadın memurlara anlatıldı
Son dakika haberi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kadın memurlara anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
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