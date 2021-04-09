Son dakika haberi | "En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi Didim'de tanıtıldı
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Son dakika haberi | "En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi Didim'de tanıtıldı

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Son dakika haberi | 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi Didim'de tanıtıldı

Gelen son dakika haberine göre Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, Didim'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesini kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, Didim'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesini kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Didim'de bağımlılıkla mücadele kapsamında madde kullanımının zararları ve uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 160'ı anne ve anne adayı olmak üzere toplam 250 kişiye broşür ve karanfil dağıtılarak farkındalık oluşturdu. - AYDIN

Son dakika haberi | 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi Didim'de tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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