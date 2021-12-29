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Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,81 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 4,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,81 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 4,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,7033874,81
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2194094,74
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1466794,74
Fiba Portföy Altın Fonu0,0568854,61
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,3000764,58
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,3264404,54
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0957434,51
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1029264,49
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,7519784,48
Garanti Portföy Altın Fonu0,1883064,47

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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