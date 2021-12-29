Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,81 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 4,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: