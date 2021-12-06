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Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,8128762,22
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,1107572,08
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,1134922,06
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0767662,04
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu17,1448242,00
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF68,5963292,24
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF19,8001802,21
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.310,1231922,12
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF20,7704262,10
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF78,4916671,93
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0557042,84
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,5214862,26
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1645281,97
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,5352411,92
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,4577091,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2438463,14
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,8747582,60
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,7414902,47
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,1068042,37
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)1,3346842,29
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,9613064,32
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,7688103,62
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,9388142,92
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,9539942,74
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,5621892,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)5,0653521,87
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,7502421,85
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0535781,70
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,8187211,61
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,1028491,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu6,4223261,55
Fiba Portföy Altın Fonu0,0643851,55
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,1083581,52
Inveo Portföy Altın Fon1,6194751,51
İş Portföy Altın Fonu0,0832031,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0148650,15
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3919080,14
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0402980,14
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1615990,14
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0566960,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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