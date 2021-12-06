Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 5,812876 2,22 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,110757 2,08 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,113492 2,06 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,076766 2,04 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 17,144824 2,00 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 68,596329 2,24 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 19,800180 2,21 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.310,123192 2,12 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 20,770426 2,10 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 78,491667 1,93 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,055704 2,84 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,521486 2,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,164528 1,97 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,535241 1,92 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,457709 1,89 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,243846 3,14 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 2,874758 2,60 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,741490 2,47 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,106804 2,37 Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 1,334684 2,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,961306 4,32 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,768810 3,62 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,938814 2,92 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,953994 2,74 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,562189 2,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 5,065352 1,87 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 5,750242 1,85 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,053578 1,70 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,818721 1,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,102849 1,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 6,422326 1,55 Fiba Portföy Altın Fonu 0,064385 1,55 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,108358 1,52 Inveo Portföy Altın Fon 1,619475 1,51 İş Portföy Altın Fonu 0,083203 1,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,014865 0,15 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,391908 0,14 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,040298 0,14 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,161599 0,14 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,056696 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 Bakanlık 884 proje için onay verdi! 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi