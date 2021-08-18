Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,569353 0,12 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,054363 0,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236138 0,10 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,595451 0,09 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846296 0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,037018 0,44 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,151363 0,13 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,377381 0,06 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,095104 0,01 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,730448 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,766061 1,31 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090482 1,10 Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114270 1,07 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,086048 1,02 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,134738 1,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,462187 1,01 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,280694 0,45 Inveo Portföy Karma Fon 1,259861 0,43 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,412393 0,42 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,171706 0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,433780 0,30 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,573520 0,27 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,460905 0,21 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,021055 0,06 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,851047 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,012500 0,08 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 7,072814 0,06 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,780142 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,072537 0,06 Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011154 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara