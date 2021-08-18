Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5693530,12
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0543630,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2361380,10
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,5954510,09
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8462960,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0370180,44
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,1513630,13
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3773810,06
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0951040,01
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,7304480,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7660611,31
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0904821,10
Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1142701,07
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,0860481,02
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1347381,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4621871,01
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,2806940,45
Inveo Portföy Karma Fon1,2598610,43
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,4123930,42
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1717060,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4337800,30
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5735200,27
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,4609050,21
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0210550,06
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8510470,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0125000,08
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu7,0728140,06
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7801420,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0725370,06
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0111540,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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