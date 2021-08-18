Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,569353
|0,12
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,054363
|0,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236138
|0,10
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,595451
|0,09
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,846296
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,037018
|0,44
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,151363
|0,13
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,377381
|0,06
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,095104
|0,01
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,730448
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,766061
|1,31
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090482
|1,10
|Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,114270
|1,07
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,086048
|1,02
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,134738
|1,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,462187
|1,01
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,280694
|0,45
|Inveo Portföy Karma Fon
|1,259861
|0,43
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,412393
|0,42
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,171706
|0,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,433780
|0,30
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,573520
|0,27
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,460905
|0,21
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021055
|0,06
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,851047
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,012500
|0,08
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|7,072814
|0,06
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,780142
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,072537
|0,06
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011154
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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